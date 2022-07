Landkreis Augsburg

18:15 Uhr

Beim Corona-Abwasser-Monitoring im Kreis Augsburg sieht's trübe aus

Plus Ein besserer Überblick über die Corona-Infektionszahlen könnte helfen, Entwicklungen vorauszusehen. Das Projekt sollte schon lange laufen - tut es aber nicht.

Von Jana Tallevi

Wie hoch sind die Infektionszahlen im Augsburger Land mit dem SARS-CoV-2-Virus wirklich? Erst vor wenigen Tagen hat die Leiterin des Gesundheitsamts im Augsburger Land, Dr. Susanne Rost, von einer wahrscheinlich hohen Dunkelziffer gesprochen. Unter anderem liege die in der aktuell geringeren Zahl von PCR-Tests begründet, so Rost. Mehr Klarheit könnte die Untersuchung des Abwassers bringen, meint der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, und hat sich für einen Ausbau der Abwasseruntersuchungen ausgesprochen. An solch einem Projekt ist der Landkreis beteiligt. Doch hier geht schon lange nichts mehr vorwärts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen