Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Beim Fischmobil der Familie Linder kommt es zum Generationswechsel

Plus Werner Linder war gerade auf seiner Abschiedstour. 30 Jahre lang tourte er der 67-Jährige in seinem Fischmobil durch den Landkreis. Nun übernimmt es ein Sohn.

Von Steffi Brand

Er verkaufte nicht nur frischen und geräucherten Fisch sowie Fischsalate, sondern reichte diese Waren auch mit dem passenden Spruch über die Theke. Genau so– im blau-weiß gestreiften Hemd, mit rotem Tuch um den Hals und einer schelmisch-frechen Art, wann immer sein Gegenüber das zu vertragen scheint – machte sich Werner Linder einen Namen als „der Fischmann“.

Ab sofort wird nun sein Sohn Peter im Wagen stehen und daran anknüpfen, was seine Eltern über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben. „Ich geh’ ganz ungern“, gibt Werner Linder zu und wirft seinem Sohn einen Blick zu, der seinerseits zugibt, dass er etwas nervös ist. Doch mittlerweile ist es amtlich: Werner Linder geht in Rente. Sohn Peter, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in der Brunnenmahdsiedlung ( Allmannshofen) lebt, übernimmt. Die Weichen dafür wurden jedoch vor Jahren schon gestellt.

