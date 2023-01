Benedikt XVI. hatte auch Wurzeln im Landkreis Augsburg

Plus Der frühere Papst Benedikt ist tot. Menschen im Landkreis Augsburg erinnern sich an Begegnungen mit dem deutschen Papst.

Er war der erste deutsche Papst seit Jahrhunderten und auch der erste seit 600 Jahren, der abgedankt hat. Am Silvestertag ist Benedikt XVI. oder Josef Ratzinger nach längerer Erkrankung gestorben. Auch im Augsburger Land verbinden Menschen wichtige Erinnerungen an das ehemalige Oberhaupt der Katholischen Kirche. Und auch er selbst hatte familiäre Verbindungen zu einer Gemeinde im Landkreis Augsburg. Zeitzeugen erinnern sich.