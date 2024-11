Benefizspendenaktion der Freien Wähler für Kartei der Not und Bunten Kreis

Bei einer Benefizveranstaltung in der Augsburger Puppenkiste konnten Nordschwabens Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Marina Jakob (links), Anton Rittel (Zweiter von rechts) und Staatsminister Fabian Mehring (rechts), zahlreiche Spenden einsammeln. Jeweils 1000 Euro gehen an die Kartei der Not und den Bunten Kreis, bei der Spendenübergabe vertreten durch Geschäftsführer Oliver Jaschek (Zweiter von links) und Nachsorgeschwester Vanessa Strehle (Mitte). (AZ)

FW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Benefizveranstaltung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hilfsorganisation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis