Beratung für Mittelständler und Existenzgründende

Am Montag, 20. Januar, halten die Aktivsenioren Bayern wieder einen Sprechtag im Landkreis Augsburg ab. Kleine und mittelständische Firmen sowie Existenzgründende haben die Möglichkeit, sich kostenlos beraten zu lassen. Der Sprechtag findet von 15 bis 17 Uhr im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, Raum E U.40, statt. Die Aktivsenioren Bayern sind ein Zusammenschluss von Unternehmerinnen, Handwerksmeistern, Industriemanagerinnen und Finanzexperten im Ruhestand, die ihre langjährigen Erfahrungen weitergeben. Ansprechpartner am Sprechtag sind Dr. Arne Schäffler und Brigitte Kupka. Schäffler hat unter anderem als Verleger in einem bekannten Fachverlag gearbeitet und selbst einige medizinische Lehrbücher publiziert. Kupka war als Leiterin Logistik bei Quadro Systems Augsburg tätig, bevor sie 2008 die kaufmännische Leitung ihres Familienunternehmens, der HEKU Brandschutz GmbH, übernahm. Der Sprechtag dient der ersten Kontaktaufnahme zwischen den Ratsuchenden und dem Verein. Eine Anmeldung ist möglich bis Donnerstag, 16. Januar, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@LRA-a.bayern.de oder telefonisch unter (0821) 31022194. (AZ)

