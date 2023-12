Beratungstage für die gesetzliche Betreuung im ersten Halbjahr 2024

Wer seine Interessen selbst nicht mehr vertreten kann, ist auf Betreuung angewiesen. Wer darauf vorbereitet sein möchte, kann sich jetzt beraten lassen.

Was passiert, wenn man alleine nicht mehr zurechtkommt - sei es durch Unfall, Krankheit, Behinderung oder im Alter? Dann muss eine bevollmächtigte Person oder eine gesetzlich bestellte Betreuung die persönlichen Interessen vertreten. Das kann Fragen zur Gesundheit, zu den Finanzen, aber auch zur Wohnsituation betreffen.

Wie man auf die Gestaltung dieser rechtlichen Vertretung Einfluss nehmen kann, sei es durch eine Vorsorgevollmacht, Betreuungs- oder Patientenverfügung, erfahren Interessierte in einer der nächsten Bürgersprechstunden. Die Beratung wird von den Betreuungsvereinen, vom Caritasverband und dem Sozialdienst katholischer Frauen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg an folgenden Tagen und Standorten im ersten Halbjahr 2024 angeboten:

Bobingen , Treffpunkt Soziale Stadt , Pestalozzistraße 1: Donnerstag, 25. April, 16 bis 17.30 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821/5704832)

Gersthofen , Begegnungsstätte „du & hier", Kirchstraße 12: Donnerstag, 21. März, und Mittwoch, 26. Juni, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821/312386)

Königsbrunn , Mehrgenerationenhaus, Bgm.-Wohlfarth-Straße 98: Mittwoch, 20. März und 26. Juni, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821/5704832)

Meitingen , Betreuungsverein für Augsburg und Umgebung e. V., Hauptstraße 11: jeweils montags, 15. Januar, 19. Februar, 18. März, 15. April, 13. Mai und 17. Juni, 13 bis 15 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 08271/4264147)

Neusäß , Rathaus, Hauptstraße 28 (barrierefrei im Erdgeschoss): Donnerstag, 8. Februar und 13. Juni, 14 bis 16 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821/312386)

Schwabmünchen , Zentrum für seelische Gesundheit des Caritasverbandes, Weidenhartstraße 31 (ab Mai Ferdinand-Wagner-Straße 3): Donnerstag, 1. Februar und 2. Mai, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 0821/5704832)

Stadtbergen , Rathaus, Oberer Stadtweg 2: jeweils dienstags, 6. Februar, 23. April und 18. Juni, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter Tel. 0821/312386)

Zusmarshausen , Haus Hildegundis, Am Kirchplatz 3: Donnerstag, 25. April, 15 bis 17 Uhr (telefonische Voranmeldung unter 08271/4264147)

Weitere Informationen dazu bei der Betreuungsstelle im Landratsamt Augsburg unter Telefon 0821/31022480 oder im Internet unter www.landkreis-augsburg.de/betreuungsstelle. (AZ)