Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Bereits mehr als 300 Corona-Tote im Landkreis Augsburg

Als Erinnerung an die Corona-Toten: Vor dem Rathaus in Heretsried steht ein Gedenkstein.

Plus Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt wieder. Bei den Todesfällen ist das nicht der Fall, fast jeden Tag kommen neue dazu.

Von Marco Keitel

Die Corona-Inzidenz ist im Augsburger Land weit entfernt von einem Wert jenseits der 700, wie es ihn im November gegeben hat. Zum dritten Mal in Folge meldet das Robert-Koch-Institut eine niedrigere Inzidenz als am Tag zuvor, bei 470,5 liegt sie aktuell. Die Zahl der neuen Infektionen geht also zurück. Aber das RKI meldet am Dienstag auch sechs neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Seit November stirbt fast täglich ein Landkreisbewohner oder eine Landkreisbewohnerin an oder mit dem Virus. 303 Tote sind es hier seit Beginn der Pandemie.

