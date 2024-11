Berufswahl leicht gemacht

Was will ich einmal werden? Kinder tun sich meistens leicht mit der Antwort, doch je älter man wird, umso schwieriger fällt die weitreichende Entscheidung. Auffällig ist: Das Handwerk scheint derzeit an Attraktivität zu gewinnen. Die Zahl der neuen Ausbildungsverträge konnte in der Region Augsburg trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage leicht gesteigert werden. Für praktisch veranlagte Jugendliche gibt es hier große Chancen, anders als in Bürojobs kann die Arbeit nicht von künstlicher Intelligenz ersetzt werden.

