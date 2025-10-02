Bestnote für den AVV

Der ADAC nahm in diesem Frühjahr das Nachtangebot des öffentlichen Nahverkehrs unter die Lupe. Besonders im Blick hatten die Tester die Angebote für junge Menschen zwischen 10 und 29 Jahren, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Im Test wurden pro Stadt fünf typische Ziele im Umland ausgewählt, die über die zentrale Innenstadt-Haltestelle für Nachtlinien, den sogenannten „Nightliner-Treff“, erreichbar sind. Im AVV-Gebiet standen die Ziele Gersthofen, Friedberg, Mering, Königsbrunn und Neusäß im Fokus. Bewertet wurden die Verbindungen in zwei Zeitfenstern an einem Wochenende im Mai, zwischen halb Zwölf Uhr am Samstagabend und halb Drei Uhr am Sonntagmorgen. Die Datenerhebung basierte ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Fahrplanauskünften der jeweiligen Verkehrsverbünde.

Einziger bayerischer Vertreter in der Spitzengruppe

Herausgekommen ist, dass der AVV zu den Spitzenreitern in diesem ADAC-Test zum Nachtverkehr gehört. Im bundesweiten Vergleich zählt er zu den fünf Verkehrsverbünden mit der Bewertung „Sehr gut“. Neben dem AVV schnitten gleich gut unter den 20 Großstädten mit 100.000 bis zu einer Million Einwohnern nur die Städte Bremen, Düsseldorf, Frankfurt und Hannover ab. Der AVV ist somit der einzige bayerische Vertreter in der Spitzengruppe.

Laut AVV zeigten die Testergebnisse, dass man ein durchdachtes und gut erreichbares Nachtverkehrsnetz entwickelt habe, das insbesondere für junge Menschen in der Region geeignet sei. Die untersuchten Orte wären auch noch zu später Stunde zuverlässig erreicht worden. Von Augsburg Zentrum aus waren die Fahrgäste in nur 14 Minuten in Friedberg, in 15 Minuten in Neusäß, in 26 Minuten in Mering, in 28 Minuten in Gersthofen und in 29 Minuten in Königsbrunn. „Wir freuen uns sehr über das Ergebnis“, betont Manuela Schaar, die Geschäftsführerin des AVV. Der Test habe bestätigt, dass die Angebote des AVV den Bedürfnissen junger Menschen gerecht würden. (AZ)

