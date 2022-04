Landkreis Augsburg

18:15 Uhr

Betrüger im Augsburger Land sind nicht nur am Telefon aktiv

In einer konzertierten Aktion hatten Gauner in dieser Woche versucht, Menschen vor allem aus dem Augsburger Land um ihr Erspartes zu bringen.

Von Matthias Schalla

Polizeihauptkommissar Achim Winterstein von der Inspektion in Zusmarshausen hat in seinem Berufsleben schon so einiges erlebt. "Aber so viele Betrugsanrufe auf einem Schlag gab es noch nie", sagt er. In einer konzertierten Aktion hatten Gauner in dieser Woche versucht, Menschen vor allem aus dem Augsburger Land um ihr Erspartes zu bringen. Zahlreiche Versuche meldeten aber auch die Dienststellen aus den benachbarten Landkreisen. Glücklicherweise waren die Betrüger nur in wenigen Fällen erfolgreich. Doch schon jetzt gibt es eine neue Masche, vor der die Polizei eindringlich warnt.

