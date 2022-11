Betrügerin mietet sich in Hotel ein, bezahlt aber nicht

Die Polizei sucht nach einer 44-Jährigen, die es sich in einem Hotel im Landkreis Augsburg gut gehen ließ. Ohne zu bezahlen, verschwand sie. Derartige Fälle gibt es immer wieder.

Zehn Nächte lang ließ es sich die Frau in einem Hotel im westlichen Landkreis offenbar gut gehen. Doch die Rechnung von etwa 2000 Euro soll sie nicht beglichen haben, berichtet die Polizei. Demnach verschwand die 44-Jährige einfach. "Besonders frech", heißt es im Bericht der Beamten. Zechpreller gibt es in Hotels immer wieder.

Betrügerin bucht in einem Hotel im Landkreis Augsburg mehrere Massagen

In diesem Fall mietete sich die 44-Jährige in der Zeit vom 27. Oktober bis zum 7. November in das Hotel im westlichen Landkreis ein. Während dieser Zeit hatte sie mehrere Massagen gebucht und auf die Hotelrechnung setzen lassen. Am Montag verschwand die Frau dann spurlos, berichtet die Polizei. Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich bei der mutmaßlichen Betrügerin um eine polizeibekannte Frau handelt. Sie soll bereits im Augst ihren Wohnsitz verloren und sich seither in verschiedenen Hotels eingemietet haben – ohne zu bezahlen.

Wohin das führen kann, zeigt ein anderer Fall aus dem Augsburger Land. 2020 wurden ein 29-Jähriger und seine Lebensgefährtin verurteilt, der sich fast neun Monate lang in ein Hotel im Augsburger Land eingemietet hatte. Auch das Pärchen hatte die Zeche geprellt. Knapp 12.000 Euro für Kost und Logis liefen damals auf. Der Betrüger behauptete damals, er verwalte das Millionenerbe seines Vaters, sei zudem Inhaber einer eigenen Firma. Durch derartige Lügengeschichte gelang es dem 29-Jährigen aus Österreich, die Hotelbetreiber für sich einzunehmen. Seine Augsburger Lebensgefährtin, angeblich aus der Republik Südafrika, bestätigte diese. Dann mussten sie ihr Luxusleben gegen eine Gefängniszelle eintauschen.

Aus dem Hotel ins Gefängnis

Ebenso ein 62-Jähriger, der im Sommer vor dem Amtsgericht in Donauwörth verurteilt wurde. Innerhalb mehrere Jahre hatte der Mann Hotels in Augsburg und Donauwörth um mehr als 27.000 Euro gebracht. Ein Hotel am Königsplatz in Augsburg hatte Strafanzeige erstattet, nachdem er im Januar für neun Tage dort genächtigt hatte und ohne zu zahlen abgereist war. Lange Zeit wurde der Mann per Haftbefehl gesucht. Schließlich stellte er sich der Polizei und stand mit seinem Koffer vor dem Gefängnis in Kaisheim. Dort wollte man ihn übrigens nicht hineinlassen. Bei der Polizei in Donauwörth hatte er dann mehr Erfolg.