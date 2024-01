Betrügerische Gartenarbeiter stehlen Schmuck einer 90-Jährigen

Plus Zwei Männer geben sich als hilfsbereite Gartenarbeiter aus. Tatsächlich sind sie Diebe, die eine ältere Frau aus dem Kreis Augsburg beklauen. Nun wurden sie verurteilt.

Zwei Männer klingeln bei einer älteren Dame im westlichen Landkreis. Sie seien Gartenarbeiter, erzählen sie der 90-Jährigen. Eine Frau Müller aus der Nachbarschaft schicke sie, um im Garten der Dame ein paar kleinere Arbeiten zu erledigen. Zahlen müsse die Seniorin dafür nichts, behaupten die beiden Männer. "Sollen wir vielleicht den Rasen mähen?", fragt einer der beiden. Die Szene wird im Mai vergangenen Jahres von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Nun wurde das Video vor dem Augsburger Schöffengericht präsentiert. Denn die beiden Männer sind keine Gartenarbeiter.

Tatsächlich sind die beiden der Polizei gut bekannt. Einer von ihnen ist 32 Jahre alt und stand schon wegen Diebstahl, Betrug oder Körperverletzung vor Gericht. Das Vorstrafenregister des anderen Täters, ein 41-Jähriger, ist noch um einiges länger. Er saß schon etliche Male in Haft. Zuletzt mehrere Jahre wegen eines Diebstahls im Haus eines älteren Mannes aus Bayreuth. Der Mann wurde von einem Mittäter des 41-Jährigen bei dem Einbruch erschossen, hieß es vor dem Augsburger Schöffengericht. Nur ein halbes Jahr nach seiner jüngsten Haftstrafe wurde der 41-Jährige erneut straffällig. Diesmal im Augsburger Land.