„Ältere Leute schamlos ausgenutzt“: Betrügerpaar wird verurteilt

In Fußfesseln wird der Angeklagte von zwei Polizisten in den Gerichtssaal geführt. Die Beamten wollen offenbar sichergehen, dass er nicht wieder die Biege macht. Denn vor etwa einem halben Jahr gelang dem Mann genau das. Während er bereits in Untersuchungshaft saß, war er der Justiz entkommen – wenn auch nur für ein paar Tage. Nun wird er auch die kommenden Monate hinter Gittern verbringen müssen. Denn der 48-Jährige ist verantwortlich für eine Betrugsserie im Augsburger Land. Er und seine 22 Jahre alte Komplizin zockten zu Beginn des Jahres ältere und zum Teil demente Menschen ab. Dabei wendeten sie eine fiese Masche an, vor der immer wieder gewarnt wird.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis