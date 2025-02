Bewerbungsfrist für Schreibwettbewerb verlängert

Spannende Abenteuer, bewegende Begegnungen und auch Träume von fernen Welten sind gesucht beim diesjährigen Schreibwettbewerb des Landkreises Augsburg. Junge Menschen können unter dem Motto „Unterwegs“ ihren Erlebnissen und Fantasien literarisch freien Lauf lassen. Gesucht sind Geschichten, Gedichte oder auch ganz eigene Erzählformen. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr bereits zum achten Mal stattfindet, will dazu anregen, Ideen auf Papier zu bringen und sie mit einem großen Publikum zu teilen. Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler, also von den Jüngsten in der Grundschule bis zu angehenden Berufseinsteigern und Abiturienten. Eine Fachjury wird die Einsendungen lesen und bewerten. Die ausgewählten Texte werden im Sommer 2025 als besondere Sammlung in einem Taschenbuch veröffentlicht. So können alle Nachwuchsautorinnen und -autoren ihre Werke einem breiten Publikum präsentieren. Um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen, wurde der Einsendeschluss verlängert. Alle Beiträge können bis Freitag, 7. März, eingereicht werden. Infos zu den Teilnahmebedingungen und Ansprechpersonen unter www.schreibwettbewerb-landkreis-augsburg.de. (AZ)

