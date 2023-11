Bilder und Aktionstag gegen die Einsamkeit

Einsamkeit in der Gesellschaft geht alle an. Der Landkreis hat jetzt Bilder von Kindern und Jugendlichen zm Thema prämiert. Und es gibt einen Tag mit Veranstaltungen.

Mitten unter Menschen, immer erreichbar, und doch ist da dieses Gefühlt, allein zu sein: Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Problem, das Menschen jedes Alters betreffen und vielfältige gesundheitliche Folgen haben kann. Während der Corona-Pandemie war das Thema verstärkt in den Fokus geraten. Zahlreiche Studien haben chronische Einsamkeit als Risikofaktor für körperliche und psychische Krankheiten identifiziert. Mit einem Aktionstag will der Landkreis Augsburg auf das Thema aufmerksam machen und Wege aus dieser Situation zeigen.

Der Aktionstag findet im Rahmen des Schwerpunktthemas „Licht an. Damit Einsamkeit nicht krank macht“ des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege im Jahr 2023 statt. Im Vorfeld hatte der Landkreis einen Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren zum Thema veranstaltet. Insgesamt waren 46 Bilder eingegangen: Die angewendeten Techniken waren dabei so vielfältig wie die Motive, sie reichen von Bleistiftzeichnungen über Kreide oder Buntstifte auf Papier bis hin zu Acrylfarben auf Leinwand.

Singen, Malen und kreativ sein gegen das Alleinsein

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden jetzt die Gemälde, bei denen die Jury den Eindruck hatte, dass sich auf besonders kunstvolle Weise mit dem Thema auseinandergesetzt wurde, ausgezeichnet und mit Kreativ-Angeboten der Volkshochschule Augsburg-Land sowie mit Mal- und Bastel-Sets belohnt. Landrat Martin Sailer zeigte sich von den Kunstwerken der Kinder und Jugendlichen beeindruckt: „Jedes Bild zeigt uns, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen und sich füreinander zu interessieren. Einsamkeit hat viele Gesichter, das habt Ihr mit Euren Werken deutlich gemacht. Und Ihr habt gezeigt: Das Thema Einsamkeit geht uns alle an.“

Termin für den Aktionstag ist Donnerstag, 30. November, unter dem Motto „Einsamkeit: Perspektiven“ in Stadtbergen. Dabei werden alle Altersgruppen angesprochen. Das Nachmittagsprogramm umfasst einen Malkurs für Grundschulkinder in der Parkschule (15 bis 17 Uhr), einen Lyrik-Workshop für Jugendliche und Erwachsene ebenfalls in der Parkschule von 15.30 bis 17 Uhr sowie ein Mitsing-Konzert für alle Generationen im Bürgersaal von 14 bis 16 Uhr. Abschluss und Höhepunkt ist die Abendveranstaltung im Bürgersaal Stadtbergen um 18 Uhr. Dabei wird Wolfgang Caselmann vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege einen Impulsvortrag halten. Im Rahmen der Abendveranstaltung sind auch die prämierten Bilder der Kinder und Jugendlichen zu sehen.

Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.landkreis-augsburg.de/aktionstag-einsamkeit im Internet. Gerade beim Malkurs für Kinder und beim Lyrik-Workshop sind nur noch wenige Plätze frei, beim Mitsing-Konzert und auch bei der Abendveranstaltung ist eine Teilnahme noch problemlos möglich. (AZ)