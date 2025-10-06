Für ihre herausragende Zusammenarbeit mit europäischen Partnerschulen wurden drei bayerische Schulen gewürdigt – unter ihnen auch eine Schule aus dem Landkreis Augsburg. „Die Projekte machen deutlich, wie kreative und nachhaltige Partnerschaften zwischen europäischen Schulen gestaltet werden können“, betonte Kultusministerin Anna Stolz und gratulierte zur Auszeichnung. Die Projekte der ausgezeichneten Schulen seien innovativ, digital und ermöglichten es, über Grenzen hinweg gemeinsam an spannenden Themen zu arbeiten. Damit würden die Schulen einen wertvollen Beitrag zur interkulturellen Verständigung leisten und zeigen: „Bildung verbindet Europa“, so Stolz.

Drei Schulen aus Bayern wurden ausgezeichnet

Aufgrund ihres besonders kreativen Medieneinsatzes und der ausgeprägten interkulturellen Schülerkooperation erreichte die Staatliche Realschule Mainburg mit ihrem Projekt „The jigsaw of life“ in der Altersgruppe bis 11 Jahren den ersten Preis. Unter den zwei anderen prämierten bayerischen Schulen war die Grund- und Mittelschule Dinkelscherben. Sie überzeugte in der Kategorie „Inklusion und Vielfalt“ mit einem zweiten Platz. In der Kategorie „Green Erasmus und Nachhaltigkeit“ wurde die Grundschule am Lettenholz Bad Tölz mit einem dritten Platz ausgezeichnet.

Kreativer Medieneinsatz und innovative pädagogische Ansätze werden prämiert

Der Deutsche eTwinning-Preis wird an herausragende Online-Projekte vergeben, die durch kreativen Medieneinsatz und innovative pädagogische Ansätze zeigen, wie die digitale Zusammenarbeit zwischen Schulen in Europa gelingen kann. Zudem werden jährlich 15 Erasmus+ Success Stories ausgezeichnet, die besonders innovative und nachhaltige Ergebnisse in Bereichen wie Inklusion, Umwelt, digitale Bildung, Demokratie und Lernmobilität vorweisen. Weiterführende Informationen dazu unter https://erasmusplus.schule/service/auszeichnungen. (AZ)

