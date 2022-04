Bis zu 30 Jahre im Gemeinderat: Landrat zeichnet Kommunalpolitiker aus

Zum Teil seit Jahrzehnten bestimmen sie die Geschicke ihrer Heimatorte mit. Jetzt wurden Kommunalpolitiker aus dem Kreis Augsburg für ihr Engagement geehrt.

Bei einer kleinen Feierstunde im Landratsamt Augsburg hat Landrat Martin Sailer im Namen von Innenminister Joachim Herrmann sechs Kommunale Dankurkunden und zwei Kommunale Verdienstmedaillen in Bronze an langjährige Kommunalpolitikerinnen und -Politiker überreicht: Sailer sagte: "Ohne Ehrenamt sehe unser Leben ganz anders aus. Deshalb ist es besonders schön, Menschen wie Sie in unserem Landkreis zu wissen. Sie alle haben Ihren Heimatort wesentlich geprägt und das Miteinander in Ihrer Gemeinde mitgestaltet."

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielten:

Erhard Rieger, Ellgau: 30 Jahre lang war er Gemeinderat, davon zwölf Jahre Zweiter Bürgermeister. Rieger hat sich außerdem 24 Jahre lang als Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes Schmuttergruppe engagiert sowie 22 Jahre als Vorsitzender der Waldgenossenschaft Ellgau.

Die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze erhielt der Ellgauer Edgar Rieger (Mitte) mit Landrat Martin Sailer und Bürgermeisterin Christine Gumpp. Foto: Julia Pietsch

Heinrich Jäckle, Heretsried:. 18 Jahre lang war er Mitglied des Gemeinderats, anschließend sechs Jahre Zweiter Bürgermeister und seit 2014 ist er Erster Bürgermeister der Gemeinde Heretsried. Jäckle ist es eine Herzensangelegenheit, Wege für ein gemeindliches Miteinander zu schaffen, was nur gelingen kann, wenn es eine Möglichkeit für gemeinsame Begegnungen zum Kennenlernen im Ort gibt. Sowohl in Heretsried als auch in Lauterbrunn entstehen daher neue Ortszentren mit Neugestaltung der Freianlagen.

Ebenfalls geehrt wurden die Biberbacher Friedrich Wiblishauser und Leonhard Würz. Rechts: Landrat Martin Sailer. Foto: Julia Pietsch

Die Kommunale Dankurkunde erhielten langjährige Gemeinderäte aus dem nördlichen Landkreis Augsburg:

Friedrich Wiblishauser, Biberbach: Wiblishauser hat sich mehr als 18 Jahre lang als Marktgemeinderat engagiert. Außerdem war er als Mitglied im Finanzausschuss, im Haupt-Kultur-Sozialausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss tätig. Leonhard Würz, Biberbach: Mehr als 18 Jahre hat sich Würz in der kommunalen Selbstverwaltung als Marktgemeinderat und als langjähriges Mitglied im Bau-Umweltausschuss sowie als Mitglied im Bau-Umwelt-Planungsausschuss engagiert.

Landrat Martin Sailer, Alexander Sedlacek und Bürgermeister Franz Schlögel (von links) aus Ehingen. Foto: Julia Pietsch

Alexander Sedlacek, Ehingen: Im Gemeinderat, im Rechnungsprüfungsausschuss und als Mitglied der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Donnsberggruppe setzt sich Sedlacek seit mehr als 18 Jahren für die kommunale Selbstverwaltung ein. Thomas Liepert, Heretsried, war auch 18 Jahre Gemeinderat, ebenso wie Norbert Wiedemann, Heretsried. Auf 24 Jahre im Marktgemeinderat kann Dr. Anton Kiening zurückblicken, fünf Jahre davon als Zweiter Bürgermeister des Marktes Welden.

Die Kommunale Dankurkunde überreichte Martin Sailer dem Weldener Dr. Anton Kiening (Mitte) mit Zweitem Bürgermeister Günter Lewentat. Foto: Julia Pietsch

In Abwesenheit wurden zudem Johann Ertl und Klaus Gerstmayr aus Biberbach sowie Waltraud Pfenning aus Welden mit der Kommunalen Dankurkunde ausgezeichnet. (AZ)