Bitteres Ende einer Geburtstagsparty: Jugendlicher erblindet auf einem Auge

Plus Nach einer Bauwagenparty im nördlichen Landkreis Augsburg ist ein junger Mann auf dem linken Auge blind. Jahre später landet der Fall vor Gericht. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

In einem Bauwagen im nördlichen Landkreis wird ausgelassen gefeiert. Zwei junge Männer feiern Geburtstag, es fließt eine Menge Alkohol. Dann nimmt die Feier eine tragische Wendung. Einer der Partygäste verletzt sich am linken Auge. Nach zwei Operationen teilen ihm die Ärzte mit, dass er auf diesem Auge wohl nie wieder sehen wird. Was ist passiert?

Was geschah bei der Bauwagenparty im Landkreis Augsburg?

Das bittere Ende der Geburtstagsparty ist nun zweieinhalb Jahre her. Erst jetzt landet der Fall vor Gericht. Wie bei der Verhandlung vor dem Augsburger Amtsgericht zur Sprache kam, sollte das Verfahren zwischenzeitlich eingestellt werden. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Beschwerde ein. Denn nach Ermittlungen der Polizei kam sie zunächst zu dem Schluss, dass einer der damaligen Partygäste für den folgenschweren Vorfall verantwortlich sein könnte. Der heute 22-Jährige war wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

