Blasmusiker im Landkreis bleiben trotz Corona ihren Kapellen treu

Plus Abgesagte Konzerte prägen die Arbeit der Musikkapellen in den letzten Monaten. Doch beim Allgäu-Schwäbischen-Musikbund gibt's auch Positives.

Ausgefallene Proben, abgesagte oder verschobene Konzerte - die Kapellen im Augsburger Land hatten coronabedingt keine leichte Zeit. Nun konnte wieder eine Bezirksversammlung beim Bezirk 15 Augsburg des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) mit Neuwahlen stattfinden. Dennoch hatte die Bezirksvorsitzende Angela Ehinger auch Positives zu berichten.