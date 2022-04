Bleibt die gemeinsame Linie beim Bahnausbau auf der Strecke?

Plus Zwölf Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen. Sie lehnen alle vier Trassenvarianten der Bahn zwischen Ulm und Augsburg ab und fordern einen Neuanfang.

Nach Einigkeit sieht es im Moment nicht aus in Sachen Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg. Auch wenn sich jetzt zwölf Bürgerinitiativen zusammengeschlossen haben, die gemeinsam alle vier Grobtrassierungen ablehnen. "Zurück auf Los" lautet ihre Forderung. Das wollen aber nicht alle im Landkreis.