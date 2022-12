Blitzeis legt gesamten Bahnverkehr im Augsburger Land lahm

Im ganzen Landkreis kommt der Bahnverkehr zum Erliegen. Grund dafür sind vereiste Oberleitungen. Züge sind auf offener Strecke liegen geblieben.

Beim Bahnverkehr im Augsburger Land tut sich nichts mehr. Wegen Blitzeis an vielen Oberleitungen sind mehrere Züge in der Region auf offener Strecke liegen geblieben, teilt der Bahnbetreiber Go-Ahead am Mittwochnachmittag mit. Für den Augsburger Landkreis bedeutet das vorübergehend einen vollkommenen Stillstand. "Wir können daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen – Lindau aufrechterhalten und mussten alle anderen Strecken vorübergehend einstellen", heißt es dazu von Go-Ahead, die in ganz Bayern viele Zuglinien betreiben.

Unklar, wann Züge wieder fahren

Der Bahnbetreiber rät derzeit allen Menschen, von Bahnfahrten in ganz Bayern mit Go-Ahead zu verzichten. Ziel sei es, Fahrgäste so sicher wie möglich an ihr Ziel zu bringen. Wann die Züge wieder fahren, ist bisher unklar. (mom)