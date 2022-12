Blutspende im Landkreis Augsburg: Rotes Kreuz warnt vor erneuten Engpässen

In Bayern werden etwa 2000 Blutkonserven pro Tag benötigt. Um die Versorgung sicherzustellen, sind auch im Augsburger Land freiwillige Spenderinnen und Spender gesucht.

Tausende Menschen in Bayern verdanken im zurückliegenden Jahr freiwilligen Blutspenderinnen und -spendern ihr Leben. Das teilt das Rotes Kreuz mit. Die Ehrenamtlichen warnen vor erneuten Engpässen und rufen unter anderem in Zusmarshausen zur Blutspende auf.



Besonders im Sommer fehlte es zeitweise an Reserven. Patrick Nohe ist der Pressesprecher des Blutspendediensts des Bayerischen Roten Kreuzes. "Über die Sommermonate haben wir oft mit einer sinkenden Spendenbereitschaft zu kämpfen", sagte er. "Aber so drastisch wie heuer war es schon lange nicht mehr." Zeitweise konnte gerade noch so die Notversorgung aufrechterhalten werden. Etwa 2000 Blutkonserven pro Tag werden in Bayern benötigt.

Im Sommer kam es zu Engpässen bei Blutkonserven

Für die letzten Wochen im alten – und über das gesamte neue Jahr hinweg appelliert der Blutspendedienst nun an die Solidarität der Menschen, einen erneuten Engpass nicht mehr zuzulassen. "Auch um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, braucht es weiterhin das kontinuierliche Engagement der aktuellen Spenderinnen und Spender sowie noch mehr junge Menschen, die sich als nachrückende Generation in den Dienst der Gemeinschaft stellen", teilt das Rote Kreuz mit.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden. Das maximale Spenderalter für Mehrfachspender ist ein Alter von 72 Jahren. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein Ausweis oder Führerschein. Spendewillige mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen werden nicht zur Spende zugelassen. Spenderinnen und Spender können nach einer durchgemachten Corona-Infektion zwei Wochen nach Genesung wieder zur Spende zugelassen werden. Alle diesbezüglichen Informationen und aktuellen Regelungen sind im Internet unter www.blutspendedienst.com/coronavirus zusammengefasst. Eine Blutspende ist generell vor und nach einer Impfung gegen Corona problemlos möglich. "Wir empfehlen allerdings rein vorsorglich, nach der Impfung einen Tag bis zur Blutspende zu warten, um eventuell auftretende Nebenwirkungen abgrenzen zu können", teilt das BRK mit.

Die kommenden Termine zur Blutspende im Kreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg gibt es in den kommenden Wochen an folgenden Stationen die Möglichkeit Blut zu Spenden: Am Freitag, 9. Dezember, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Volksschule in Langenneufnach. Am Dienstag, 13. Dezember, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Zusmarshauser Realschule und am Mittwoch, 21. Dezember, von 16 Uhr bis 20 Uhr in der Mittelschule in Untermeitingen. (AZ, kinp)

