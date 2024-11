Blutspenden sind während der Erkältungssaison knapp

Im Herbst haben Erkältungsviren Hochkonjunktur. Der hohe Krankenstand hat auch Auswirkungen auf die Anzahl an Blutspenden im Landkreis Augsburg. Wer krank ist, darf kein Blut spenden. Das Bayrische Rote Kreuz (BRK) ruft daher alle Gesunden zum Lebensretten auf. Eine Blutspende kann nämlich bis zu drei Menschen das Überleben ermöglichen, erklärt Benjamin Reisch, Bereichsleiter des zentralen Dienstes beim BRK Günzburg.

Durch Blutspenden soll der Bedarf an Blut gedeckt werden

In Bayern werden pro Tag etwa 2000 Blutkonserven benötigt, sagt Thomas Haugg, Kreisgeschäftsführer des BRK Kreisverbands Augsburg-Land. Durch Spenden soll der Bedarf gedeckt werden. „Wer sich gesund fühlt, sollte spenden gehen“, so Haugg. Schließlich werden alle Blutabgaben getestet und bei Infektionen gegebenenfalls aussortiert. Wer zweifelt, ob er fit genug für eine Spende ist, kann telefonisch beim Blutspendedienst oder beim ärztlichen Gespräch vor dem „Abzapfen“ nachfragen.

Der tägliche Bedarf an Blutkonserven sei gleichbleibend, so Haugg. „Der größte Teil der Blutspenden geht an Krebspatienten und Kranke, die einen täglichen Bedarf haben“, erklärt er. Dazu kämen dann Unfallopfer und Operationen. Das sei aber eher der geringere Anteil.

Viele Menschen kommen als Spender in Frage

Spender sollten zunächst die üblichen Vorgaben erfüllen. Man muss zum Beispiel mindestens 18 Jahre alt sein und mindestens 50 Kilogramm wiegen. Ob man für eine Spende geeignet ist, kann individuell vor Ort geklärt werden. Wer möchte, kann zuvor auf der Website des Blutspendedienstes den Spende-Check machen. Nach dem Test wird eine erste Einschätzung gegeben, ob man für eine Spende in Frage kommen könnte.

Bevor man sich die Nadel in den Arm stechen lässt, sollte man, so Angaben des Blutspendedienstes, genug alkoholfreie Flüssigkeit sowie Essen zu sich nehmen. Im Landkreis Augsburg gibt es dieses Jahr noch viele Möglichkeiten für eine Blutspende.

Termine für Blutspenden im Landkreis Augsburg Die genauen Adressen sowie Uhrzeiten finden sich unter Blutspendedienst.com. Termine für die Spende können ebenfalls dort gebucht werden. 07. November in Gessertshausen , Schwarzachhalle

12. November in Schwabmünchen , Stadthalle

14. & 15. November in Gersthofen , BRK-Haus

20. November in Meitingen , Gemeindehalle

25. November in Stadtbergen , Bürgersaal

29. November in Bobingen , Singoldhalle

04. Dezember in Neusäß , Stadthalle

11. Dezember in Untermeitingen , Mittelschule

18. Dezember in Zusmarshausen , Realschule