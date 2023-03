Boxerin und Sängerin Tina Schüssler ist Kandidatin bei Shopping Queen

Plus Tina Schüssler ist bei einer Einkaufstour für die Doku-Soap "Shopping Queen" gesehen worden. Vox bestätigt ihre Teilnahme – und verrät auch das Motto.

Diese Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet: Tina Schüssler ist Kandidatin bei Shopping Queen. Normalerweise hält der Sender streng unter Verschluss, wer die Teilnehmer bei der vor allem bei Frauen beliebten Vox-Doku-Soap mit dem Star-Designer Guido Maria Kretschmer sind. Doch da die ehemalige dreifache Weltmeisterin im Boxen und Kickboxen, Sängerin, Schauspielerin und Ringsprecherin nicht nur in Augsburg bekannt wie ein bunter Hund ist, blieb ihre Einkaufstour in dieser Woche nicht lange unentdeckt. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte nun die Produktionsfirma die Teilnahme und lüftete auch das Geheimnis, wie das Motto für das vorgegebene Outfit lautet.