Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Brauchen die Gemeinden im Augsburger Land eine eigene Sicherheitswacht?

In einigen Kommunen im Augsburger Land gibt es bereits eine Sicherheitswacht. Im Bereich der Polizei Zusmarshausen könnten weitere folgen. Darüber sollen nun die Kommunen abstimmen.

Plus Im Dienstbereich der Polizei Zusmarshausen ist es so sicher wie nie. Dennoch wird darüber nachgedacht, Sicherheitswachten einzuführen. In einigen Kommunen gibt es sie schon.

Von Philipp Kinne

Sie soll ein Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung sein. Im Auftrag der Polizei schauen Bürger nach dem Rechten – und rufen im Notfall Verstärkung. Das ist die Idee hinter der sogenannten Sicherheitswacht. In wenigen Kommunen im Augsburger Land gibt es sie bereits. Nun soll in allen Kommunen im Bereich der Polizei Zusmarshausen darüber abgestimmt werden – auch in kleineren Gemeinden.

