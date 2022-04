Landkreis Augsburg

vor 22 Min.

Steckt ein kriminelles Netzwerk hinter den brennenden Jagdeinrichtungen?

Plus Immer wieder brennen auch im Augsburger Land Jagdkanzeln und Hochsitze. Jäger wollen nun auf diese Vorfälle reagieren und haben auch eine Vermutung.

Von Matthias Schalla

Die Jägerinnen und Jäger, die zurzeit durch den Wald im Augsburger Land streifen, haben momentan eher selten das Wild im Visier. Ihr Augenmerk gilt vielmehr verdächtigen Beobachtungen, vor allem rund um die Jagdeinrichtungen. "Die Häufung der Brände in den vergangenen Tagen gibt uns zu denken", sagt Felix Kuwert. So hatten Unbekannte erst vor wenigen Tagen erneut einen Jägerstand in Fleinhausen angezündet. Kuwert vermutet schon lange keinen Dummejungenstreich mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen