BRK impft auch zwischen den Feiertagen im Augsburger Land

In Gersthofen, Stadtbergen und Schwabmünchen gibt es zwischen Weihnachten und Neujahr drei zusätzliche Termine, um sich impfen zu lassen.

Ein voller Erfolg war die Impfaktion des BRK in Stadtbergen. Mehr als 300 Personen konnten sich bei dem Sondertermin im Bürgersaal ihren Piks abholen. Allerdings wollte sich ein Großteil der Männer und Frauen in erster Linie den "Booster", also die dritte Impfung abholen. Nur zehn Personen bekamen ihre erste Spritze gegen Corona. Nun wird die Aktion des BRK weitergeführt.

Drei Termine stehen direkt nach Weihnachten zur Auswahl. Jeweils 800 Dosen des Impfstoffs Moderna können bei den einzelnen Veranstaltungen für Personen ab 30 Jahren verabreicht werden. Ein Überblick:

Gersthofen , Montag, 27. Dezember: Geimpft wird von 9 bis 18 Uhr im City-Center auf der oberen Passage, wo auch die Teststation untergebracht ist.

, Montag, 27. Dezember: Geimpft wird von 9 bis 18 Uhr im City-Center auf der oberen Passage, wo auch die Teststation untergebracht ist. Stadtbergen , Dienstag, 28. Dezember: Das Impfteam ist von 9 bis 18 Uhr im Bürgersaal , Am Hopfengarten 12.

, Dienstag, 28. Dezember: Das Impfteam ist von 9 bis 18 Uhr im , Am Hopfengarten 12. Schwabmünchen , Donnerstag, 30. Dezember: Auch hier sind Erst-, Zweit-, oder Drittimpfungen möglich. Geimpft wird in der Stadthalle von 14 bis 20 Uhr.

"Es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich vorher anzumelden", sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg. Dann seien die Warteschlangen auch nicht so lang. Dies funktioniere ganz bequem im Internet über www.coronatest-augsburg-land.de. Dort gibt es dann eine Auswahl unter dem Punkt für "Impfaktion Stadtbergen, Gersthofen oder Schwabmünchen". Zu dem Termin sollte der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden. Das digitale Impfzertifikat kann später in einer Apotheke erstellt werden.

Wer es nicht rechtzeitig schafft, sich anzumelden, kann auch ohne Termin vorbeikommen. Hier wäre es allerdings am sinnvollsten, nachmittags vorbeizukommen. "Da ist erfahrungsgemäß immer noch ein wenig Luft drin", rät Haugg. (AZ)