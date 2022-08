Landkreis Augsburg

Wasser aus dem eigenen Brunnen boomt im Landkreis Augsburg

Plus Immer mehr Menschen lassen sich auch im Augsburger Land einen eigenen Brunnen schlagen. Warum die Brunnenbauer zurzeit Hochkonjunktur haben.

Von Matthias Schalla

Die Blumen lassen ihre Köpfe hängen und der einst so grüne Rasen erinnert an die oberste Schicht eines gedeckten Streuselkuchens. Die hohen Temperaturen und der fehlende Niederschlag haben auch im Augsburger Land den Gärten schwer zugesetzt. Nur durch regelmäßiges Bewässern hat sich eine Versteppung der heimischen Blühflächen verhindern lassen. Doch statt mühsam volle Gießkannen vom Wasserhahn in den Garten zu schleppen, setzen aktuell immer mehr Menschen auf den eigenen Brunnen. "Unsere Auftragsbücher sind randvoll", sagt beispielsweise Franz Balmes. Doch wie kommt man schnell und einfach an das kostbare Nass heran? Und ist dafür eine Erlaubnis erforderlich?

