Carolina Trautner hat bei der Landtagswahl die Nase wieder vorn

Plus Die Carolina Trautner (CSU) behält ihr Mandat im Stimmkreis Augsburg Land-Süd erwartungsgemäß. Freie Wähler und AfD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz.

Sie hat es wieder geschafft: Die CSU-Kandidatin Carolina Trautner erhielt bei der Landtagswahl die meisten Stimmen im Augsburger Land. Die frühere Sozialministerin und Direktkandidatin im Stimmkreis Augsburg Land-Süd kam auf 38,3 Prozent der Gesamtstimmen (Stand 22 Uhr), was fast dem Ergebnis von vor fünf Jahren entspricht.

Die Bewerber von Freien Wählern und AfD, Anton Rittel und Thomas Bauer, lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz. Am Ende lag die AfD knapp vorne. Ob der Grünen-Politiker Maximilian Deisenhofer erneut in den Landtag darf, stand gestern Abend bei Andruck dieser Ausgabe noch nicht fest. Nicht alle Stimmen waren vollständig ausgezählt. Für die Mehrheitsverhältnisse im neuen Landtag sind sie jedoch entscheidend.