Corona, Bahnhof, Stadtmitte: 2022 bringt viele Herausforderungen

Plus Zwar müssen coronabedingt die Neujahrsempfänge in diesem Jahr ausfallen. Dennoch haben die Bürgermeister aus Gersthofen, Meitingen und Langweid einiges zu sagen.

Es muss nicht unbedingt der Neujahrsempfang sein, der einem der Bürgermeister aus den Gemeinden im Augsburger Land die Möglichkeit zum Rück- und Ausblick bietet. Zumal auch im neuen Jahr diese Veranstaltungen coronabedingt abgesagt worden sind. Stattdessen wollen die Bürgermeister ihre Botschaften auf den jeweiligen Webseiten der Gemeinden veröffentlichen. Vorab besprachen sie ihre wichtigsten Gedanken mit unserer Redaktion.