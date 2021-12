Corona: Der Inzidenzwert im Kreis Augsburg stagniert

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land bleibt am Donnerstag nahezu unverändert. Doch die Dunkelziffer an Infizierten könnte deutlich größer sein.

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus beträgt im Landkreis Augsburg am Donnerstag 184,1. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert (186,8) damit nahezu unverändert. Noch am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 204,4. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt im Kreis Augsburg laut RKI am Donnerstag bei 339.

77 Corona-Neuinfektionen im Kreis Augsburg am Donnerstag

Es werden in den Daten für Donnerstag 87 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Augsburg genannt. Doch das RKI weist darauf hin, dass die Statistik trügen könnte. Denn während der Feiertage und zum Jahreswechsel sei bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, sodass die im Dashboard und Lagebericht ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.

Diese Inzidenzwerte meldet das RKI am Dienstag für die Nachbarlandkreise: Aichach-Friedberg (168,9), Donau-Ries (157,8), Dillingen (265,5) und Günzburg (174,3). (kinp)

