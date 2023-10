Landkreis Augsburg

Corona geht wieder um – aber die offiziellen Zahlen sagen wenig aus

Plus Immer mehr Menschen infizieren sich wieder mit dem Coronavirus. Und viele fragen sich: Gibt es eigentlich noch Regeln, an die ich mich halten muss?

Ob im Kollegenkreis, im Verein oder in der Schule: Corona drängt sich nun in der kalten Jahreszeit wieder in unser Leben. Immer mehr Menschen liegen mit dem Virus flach – mal länger, mal kürzer. Und viele fragen sich: Was muss ich jetzt eigentlich machen? Darf ich zur Arbeit gehen, wenn ich nur leicht erkältet bin?

Die Wartezimmer der Arztpraxen sind voll, der Krankenstand überall hoch. Ob Lehrer, Schüler, Postzusteller, Busfahrer oder Arzthelferin – in allen Branchen fällt das Personal derzeit oft krankheitsbedingt aus. Ob normale Erkältungskrankheiten, Grippe, Magen-Darm-Viren oder Coronainfektion – viele liegen derzeit flach. Wie die tatsächliche Infektionslage bei Corona aussieht, ist schwer zu sagen. Wie das Landratsamt mitteilt, erhält das Gesundheitsamt nur Meldungen bei positiven PCR-Tests und bei professionellen Schnelltests aus medizinischen Einrichtungen. Wer sich als Privatperson zu Hause mit einem Schnelltest testet und ein positives Ergebnis hat, muss das nicht melden. "Daher sind die absoluten Erkrankungszahlen in jedem Fall viel höher und uns nicht bekannt", erklärt Pressesprecher Jens Reitlinger. Die gemeldete Anzahl der bestätigten Infektionen von 74 in dieser Woche im Landkreis Augsburg sei demzufolge nicht geeignet, um das Infektionsgeschehen umfassend zu beurteilen.

