Region Augsburg

vor 16 Min.

Corona grassiert: Wie voll sind die Busse im Raum Augsburg?

Plus Viele sind auf die Busse und Bahnen im AVV angewiesen. Wie ist dort derzeit die Lage? Wir stellten dem Verkehrsverbund Fragen.

Von Christoph Frey

Ein Landkreis auf Achse: Zehntausende aus dem Kreis Augsburg, dem Wittelsbacher Land und der Stadt Augsburg müssen jeden Tag zur Arbeit, in die Uni oder an die Schule. Vor allem Schülerinnen und Schüler sind dabei auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Doch wie voll ist es in den Bahnen und vor allem den Bussen, die die meisten Orte in der Region Augsburg anfahren? Wir stellten Fragen an den Verkehrsverbund AVV, der den Nahverkehr im Raum Augsburg organisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen