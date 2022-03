Augsburg Landrat Sailer fordert Aufhebung der Corona-Quarantäne

Wer sich mit Corona infiziert, soll nicht mehr zu Hause bleiben müssen - das fordert CSU-Landrat Martin Sailer angesichts milder Krankheitsverläufe.

Landrat Martin Sailer fordert eine Aufhebung der Corona-Quarantäne. Freiheitsrechte dürften nicht mehr eingeschränkt werden, wenn ein Großteil der Betroffenen keine oder nur leichte Erkältungssymptome zeigt, meint der CSU-Landrat und fragt: "Sollen die Bürgerinnen und Bürger künftig bei allen Erkrankungen isoliert werden?"

Mehr als 10.000 Menschen im Landkreis Augsburg müssen daheim bleiben

Die Forderung kommt zu einer Zeit, in der im Augsburger Land mehr als 10.000 Menschen in Quarantäne oder Isolation sind. Das sind etwa vier Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis. In den vergangenen Tagen meldete das Robert-Koch-Institut täglich rund 1000 Neuinfektionen - die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher sein. Am Freitag meldete das RKI eine sieben Tage-Inzidenz von 2281,8. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr lag dieser Wert bei 91,1.

"Ohne Zweifel ist es die logische Konsequenz, dass durch die Aufhebung und Lockerung von Maßnahmen sowie durch die Verbreitung des Omikron-Untertyps BA.2 die Inzidenzen steigen", sagt Landrat Martin Sailer. "Allerdings hatten wir uns ja eigentlich bereits vor Monaten von der reinen Betrachtung der Sieben-Tage-Inzidenz verabschiedet." Wichtig wäre, dass nun kommuniziert werde, wie viele Personen wegen Corona hospitalisiert werden und nicht nur mit Corona, meint der Landrat: "Zumeist es ja derzeit der Fall, dass der positive Befund in den Krankenhäusern eine Art 'Beifang' ist, weil alle Patienten und Mitarbeitenden obligatorisch getestet werden."

Sailer: "Sollen Bürgerinnen und Bürger künftig bei allen Krankheiten isoliert werden?"

Ob symptomatisch oder nicht, müssten diese Menschen dann in Quarantäne. Die Folge: Personal falle aus, und Patienten in den Kliniken müssen separiert werden. "Auf diese Weise kann man sich die notwendigen Kapazitäten im Bereich der kritischen Infrastruktur (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen etc.) natürlich auch selbst einschränken", poltert der Landrat. "Aber auf was genau steuern wir dann zu? Sollen die Bürgerinnen und Bürger künftig bei allen Erkrankungen isoliert werden?"

Sailer fordert, deshalb, dass die Quarantäne - wie bereits in einigen anderen europäischen Ländern - überdacht und aufgehoben werden sollte. "Es wundert mich ernsthaft, dass dieser Punkt bei uns in Deutschland zumindest in der Öffentlichkeit bislang in keiner Weise thematisiert wird", erklärt Sailer.