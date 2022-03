Corona im Landkreis Augsburg: Zahl der Neuinfektionen sinkt

Zuletzt blieb die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Augsburg auf gleich hohem Niveau. Nun sinkt sie erstmals wieder.

Im Landkreis Augsburg beträgt die sieben-Tage-Inzidenz 1543, wie das Robert-Koch-Institut meldet. Dabei sinkt diese zwar, im Vergleich zum letzten Stand (1570) jedoch nur wenig. Innerhalb von 24 Stunden wurden 578 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Somit sinkt die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen nun nach mehreren Tagen der Stagnation mit Werten von knapp 700 Neuinfektionen pro Tag wieder. Es kam zu keinem neuen Todesfall an einer Covid-19-Erkrankung im Kreis Augsburg.

Lage in den Nachbarlandkreisen

In den benachbarten Landkreisen sind unterschiedliche Tendenzen zu erkennen. So sinken die Werte der Sieben-Tage-Inzidenzen im Landkreis Aichach-Friedberg auf 1617, im Donau-Ries auf 1618, in Dillingen auf 2066 und in Landsberg auf 1717. Steigende Inzidenzen werden für das Unterallgäu mit 1657, Günzburg mit 1331 und die Stadt Augsburg mit 1122 gemeldet. (mom)

