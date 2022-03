Corona im Landkreis Augsburg: Keine neuen Zahlen

Zuletzt blieb die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Augsburg auf etwa gleichem Niveau. Wie wirkt sich das Ende der Ferien aus?

Unverändert zum Vortag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg bei 1543, wie das Robert-Koch-Institut meldet. Hintergrund ist, dass das Landratsamt sonntags keine Daten dorthin meldet und es so montags keine Veränderung gibt. Zuvor war die Inzidenz nach Tagen mehr oder weniger des Stillstands erstmals wieder leicht gesunken. Eventuell dreht der Wert nun wieder: Seit Montag sind die Faschingsferien zu Ende und in den Schulen wird somit wieder vermehrt getestet, was auch zu weiteren positiven Fällen führen kann. Es kam zu keinem neuen Todesfall an einer Covid-19-Erkrankung im Kreis Augsburg.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen von Augsburg

In den benachbarten Landkreisen sind unterschiedliche Tendenzen zu erkennen. So steigen die Werte der Sieben-Tage-Inzidenzen im Landkreis Aichach-Friedberg auf 1677, im Donau-Ries auf 1639, in Dillingen auf 2103 und in Landsberg sinken sie auf 1625. Steigende Inzidenzen werden für das Unterallgäu mit 1857, Günzburg mit 1472 und die Stadt Augsburg mit 1143 gemeldet. (jah)

