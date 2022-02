Corona-Inzidenz im Augsburger Land steigt erneut an

Wachsende Werte und kein Ende: Die Inzidenz der Corona-Fälle im Augsburger Land ist weiter gestiegen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Erneute Zunahme: Die Corona-Inzidenz im Landkreis stieg am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) weiter an. Sie lag nun bei 1712,8 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Montag betrug die Zahl mit 1623,7 Fällen noch knapp 100 weniger. Demzufolge wurden weitere 459 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Die wirkliche Zahl der Infektionen liegt wohl höher, weil viele davon überhaupt nicht bemerkt oder erst mit einer Verzögerung gemeldet werden.

So sieht's in den Nachbarlandkreisen aus

Höher liegt die Inzidenz mit 1727,1 Fällen im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg. Niedriger sind die Werte im Landkreis Landsberg (1681,6), Dillingen (1329,1), im Donau-Ries (1303,6) sowie im Kreis Günzburg (1151,2). Weiter Spitzenwerte mit mehr als 2500 weisen einige Berliner Bezirke auf sowie der Landkreis Dachau (2630,3).

Die gute Nachricht: Im Augsburger Land ist seit mehr als einer Woche kein weiterer neuer Todesfall zu beklagen. Bisher sind im Augsburger Land 351 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. (AZ)