Corona-Inzidenz im Augsburger Land übersteigt die Nachbarkreise

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt über denen der benachbarten Kreise. Nur in einem ist der Wert noch höher.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 274, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Dabei sinkt der Wert im Vergleich zu den Vortagen etwas. Vor kurzer Zeit lag er noch über 300. Innerhalb von 24 Stunden wurden im Augsburger Land 95 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Ein weiterer Mensch starb an den Folgen der Covid-19-Erkrankung.

Im Vergleich mit den Nachbarlandkreisen liegen die Corona-Zahlen im Augsburger Land beinahe am höchsten. So ist die Zahl im Donau Ries mit 177 geringer, ebenso in Günzburg mit 212, im Unterallgäu mit 200 und im Ostallgäu mit 185. In Landsberg liegt der Wert mit 223 ebenso niedriger, genauso wie in Dillingen mit 243 sowie der Stadt Augsburg mit 203. Lediglich in Aichach-Friedberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 318 höher als im Landkreis Augsburg. (mom)