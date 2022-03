Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg leicht gestiegen

Diese Werte meldet das Robert-Koch-Institut für den Mittwoch.

Noch einmal leicht gestiegen ist die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg. Nach 2205,2 am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut für Bayerns drittgrößten Landkreis am Mittwoch gut 1100 neue Fälle und damit einen Wert von 2266,1, die Dunkelziffer dürfte höher liegen. An oder mit Corona sind nachgewiesenermaßen 378 Menschen gestorben.

Die sogenannte Übersterblichkeit zeigt für den Landkreis Augsburg allerdings noch höhere Fallzahlen. Sie liegt nach den Daten des Statistischen Landesamtes für 2020 und 2021 bei rund 600 Toten. Noch ein Blick in Nachbarlandkreise: In Aichach-Friedberg liegt die aktuelle Inzidenz bei 2422,5, in Dillingen bei 2864,0 und in Landsberg bei 2379. (AZ)