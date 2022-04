Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg nur knapp unter 1000

Das RKI meldet am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 951,9 für den Landkreis Augsburg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land steigt am Dienstag sprunghaft an. Das dürfte an verzögerten Meldungen liegen.