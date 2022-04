Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt unter 1000

Die Corona-Inzidenz im Augsburger Land sinkt deutlich. Ähnliche Werte meldete das RKI zuletzt zu Beginn des Jahres.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land sinkt. Am Freitag meldet das Robert-Koch-Institut den Wert von 993,4. Es ist Monate her, dass dieser Wert unter die 1000er-Marke rutschte. Zuletzt war das im Januar der Fall. Dennoch stecken sich nach wie vor sehr viele Menschen mit dem potenziell tödlichen Virus an: Allein am Freitag meldet das RKI 407 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Im Zusammenhang mit Corona gab es außerdem einen weiteren Todesfall.

Inzidenz bei jungen Leuten besonders hoch

Das RKI meldet auch, wie sich die aktuellen Corona-Fälle auf verschiedene Altersgruppen verteilen. Besonders hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz demnach bei jungen Menschen in der Gruppe der Fünf- bis 14-Jährigen. Am niedrigsten ist der Wert aktuell in der Gruppe der über 80-Jährigen.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Noch knapp über der 1000er-Marke liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Augsburg (1001,5). Für den Kreis Dillingen meldet das RKI den Wert von 1507,5. Kreis Donau-Ries: 1278,3. Kreis Günzburg: 863,0. Kreis Aichach-Friedberg: 863,6.

Das RKI weist darauf hin, dass bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen zu beachten ist, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien zu Verzögerungen bei der Übermittlung der Fallzahlen kommen kann. (kinp)