Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt weiter

Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Augsburg ist innerhalb der vergangenen sieben Tage gesunken.

45 neue Corona-Fälle meldete das Robert-Koch-Institut am Montag für den Landkreis Augsburg. Die Corona-Inzidenz aber, die die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage angibt, ist weiter gesunken. Am Montag lag sie bei 321,6, am Sonntag hatte der Wert noch 344,7 betragen. Die Zahl der Todesopfer, die an oder mit Corona gestorben sind, liegt unverändert bei 318. Bundesweit hat es inzwischen mehr als 105.000 Todesfälle bei über 6,5 Millionen behördlich erfassten Corona-Fällen gegeben.

Ein Blick in die Nachbarschaft: Aichach-Friedberg meldet eine Inzidenz von 351. Dillingen lag am Montag bei 479,6, Donau-Ries bei 448,2. In Landsberg lag die Zahl bei 514.