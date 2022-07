Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg so hoch wie zu Beginn des Jahres

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsubrger Land steigt zur Zeit von Tag zu Tag. Zuletzt waren die Werte im vergangenen Winter so hoch.

Es stecken sich wieder immer mehr Menschen im Landkreis mit Corona an. Dieser Trend ist deutlich zu erkennen. Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 734,7. So hoch war dieser Wert zuletzt im Januar. Damals stieg er allerdings noch deutlich weiter nach oben.

Im März lag die Inzidenz im Landkreis bei über 2000

Die höchsten Inzidenzen verzeichnete das RKI im Landkreis Mitte Februar und Ende März. Damals lag der Wert deutlich über der Marke von 2000. Aktuell ist allerdings davon auszugehen, dass die tatsächliche Inzidenz deutlich größer ist als der gemeldete Wert. Denn inzwischen werden weniger PCR-Tests durchgeführt, deren Ergebnis in die Statistik einfließt.

Auch in den Nachbarlandkreisen steigen die Werte. Besonders hoch sind sie nach wie vor im Kreis Donau-Ries. Dort meldet das RKI am Donnerstag eine Inzidenz von 1125,6. Das sind die Werte der anderen Nachbarlandkreise: Kreis Dillingen: 949,9. Kreis Aichach-Friedberg: 766,5. Kreis Landsberg 528,8. Kreis Günzburg: 579,1. Stadt Augsburg: 574,0. (kinp)