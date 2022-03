Landkreis Augsburg

11:37 Uhr

Corona: Inzidenz im Kreis Augsburg steigt auf 2311,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt laut RKI am Sonntag bei 2311,8.

Knapp 1000 Menschen stecken sich allein am Samstag mit dem Virus an - die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. In den Nachbarlandkreisen sind die Werte ähnlich hoch.

