Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg auf höchstem Stand seit Wochen

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt seit einiger Zeit wieder. Nun erreicht sie den höchsten Stand seit mehreren Wochen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 433, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt die Zahl im Vergleich zum Vortag (368) abermals an. Innerhalb eines Tags haben sich 180 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Im selben Zeitraum kam es zu keinem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Seit Pandemiebeginn sind im Landkreis Augsburg 420 Menschen am Virus verstorben.

In den vergangenen Wochen stieg die Inzidenz nach lange fallenden Zahlen wieder an. Zuletzt lag der Inzidenzwert am 20. Mai, also vor über fünf Wochen, in einer vergleichbaren Höhe (456). Trotz sinkender Zahlen an Corona-Tests steigen die Fallzahlen wieder stark an.

Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

In vielen Nachbarlandkreisen steigen die Corona-Zahlen in ähnlichem Maß. So liegt der Wert in Aichach-Friedberg bei 449, im Donau-Ries bei 608, in Dillingen bei 557 und in Günzburg bei 348. Im Unterallgäu beträgt die Inzidenz 424, in Landsberg 425 und in der Stadt Augsburg 331. (mom)