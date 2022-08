Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist ein Abbild des Bundesschnitts

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist leicht gesunken. Damit liegt der Wert nun gleichauf mit dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 247,4, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit sinkt der Wert im Vergleich zum Ende letzter Woche (274) leicht. 198 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind für das Augsburger Land gemeldet. Die Dunkelziffer an Ansteckungen dürfte jedoch höher liegen.

Der Landkreis Augsburg steht mit dem Inzidenzwert von 247,4 exemplarisch für den bundesdeutschen Durchschnitt. Dieser liegt bei 247,3. Dabei sind im ganzen Land seit Pandemiebeginn über 147.000 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Landkreis Augsburg sind es 435 Menschen.

Corona-Lage in den Nachbarkreisen

Die Corona-Zahlen der Nachbarkreise betragen in Aichach-Friedberg 261, im Donau-Ries 201 und in Dillingen 247. In Günzburg beträgt der Wert 208, im Unterallgäu 211 und in der Stadt Augsburg 218. (mom)