Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg kratzt an der 1000er-Marke

Sie wächst und wächst. Seit einigen Tagen schnellen die Corona-Zahlen im Landkreis rapide in die Höhe. Der Corona-Herbst ist vollends angekommen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 927, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Vortag (806) innerhalb kurzer Zeit um über 100. 655 Menschen haben sich neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. In den vergangenen Tagen schnellte die Zahl der Neuansteckungen und damit auch die Inzidenz regelrecht in die Höhe. Setzt sich dieser Trend fort, wächst die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land innerhalb weniger als drei Wochen von 300 auf 1000 an.

Corona im Augsburger Land: Viele Ansteckungen – weniger schwere Verläufe

Damit ist der Landkreis voll im Corona-Herbst angekommen. Zu beachten ist aber, dass das Virus deutlich seltener schwere Krankheitsverläufe verursacht als noch vor einem Jahr. Das erklärte unlängst der Meitinger Arzt Jakob Berger im Augsburger Land, der eine steigende Inzidenz bereits prophezeite. Der Bundesschnitt liegt bei 577.

In einigen Nachbarlandkreisen bewegen sich die Corona-Zahlen auf ähnlich hohem Niveau. So liegt der Wert in Aichach-Friedberg bei 889, im Unterallgäu bei 894 und im Donau-Ries bei 855. Vierstellige Werte gibt es bereits in Dillingen mit 1131, in Landsberg mit 1096 und im Ostallgäu mit 1038. In der Stadt Augsburg beträgt die Inzidenz 667. (mom)