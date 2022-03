Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg kratzt wieder an 2000er Marke

Die bundesweit steigende Inzidenz macht sich auch im Landkreis Augsburg bemerkbar. Die Zahlen steigen. Viele Nachbarkreise haben noch höhere Inzidenzen.

Im Landkreis Augsburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen und kratzt nun wieder an einem Wert von 2000. Nach einigen Wochen der abnehmenden Zahlen liegt die Inzidenz nun bei 1951 und ist damit im Vergleich zu den Vortagen gestiegen. Dabei wurden innerhalb eines Tages 781 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Augsburger Land gemeldet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Innerhalb dieser 24 Stunden kam es im Landkreis zu keinem neuen Todesfall wegen Covid-19.

Hohe Werte in Nachbarlandkreisen

Auch in vielen Nachbarlandkreisen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an. So wuchs der Wert in Aichach-Friedberg im Vergleich zum Vortag um über 200 auf 2345 an. Im Donau-Ries beträgt die Inzidenz 2404, in Dillingen liegt der Wert sogar bei 2499, im Unterallgäu bei 2332. Niedrigere Werte meldet das RKI für das Oberallgäu mit 2200, für die Stadt Augsburg mit 1572, für Landsberg mit 1989 und Günzburg mit 1701. (mom)