Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt weit über Bundesschnitt

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt zwar im Vergleich zum Vortag. Trotzdem liegt sie noch deutlich über dem bundesweiten Schnitt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 2147, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Damit sinkt sie im Vergleich zum Vortag (2310). Blickt man auf den bundesweiten Durchschnitt mit einem Inzidenzwert von 1703, liegt die Zahl in der Region bereits seit mehreren Wochen deutlich höher. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch in den benachbarten Landkreisen und den Corona-Zahlen ab. Innerhalb von einem Tag wurden im Augsburger Land 819 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Dabei kam es in diesem Zeitraum zu keinem neuen Todesfall in Verbindung mit Covid-19.

Corona-Inzidenz: Lage in den Nachbarlandkreisen

Auch in den Nachbarlandkreisen liegen die Inzidenzwerte fast durchgängig über dem bundesweiten Schnitt. Sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen werden für Aichach-Friedberg mit 2280, Dillingen mit 2452, Günzburg mit 1660 und Landsberg mit 2437 gemeldet. Dagegen steigen die Werte im Vergleich zum Vortag im Donau-Ries auf 2092, im Unterallgäu auf 2360, in der Stadt Augsburg auf 1849 und im Ostallgäu auf 2220. (mom)