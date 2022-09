Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg macht kräftigen Satz nach oben

Die Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg innerhalb einer Woche um über 100. Doch mit der Entwicklung ist der Landkreis nicht allein, Nachbarn geht es ähnlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 420, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Dabei wurden 330 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Im Vergleich zur Vorwoche (314) macht der Wert einen kräftigen Satz nach oben und steigt um über 100 an. Seit Pandemiebeginn wurden dem RKI im Landkreis über 111.000 Infektionen mit Covid-19 gemeldet.

Steigende Corona-Werte auch in Nachbarlandkreisen

Die Tendenz der stark steigenden Werte lässt sich auch in vielen Nachbarkreisen betrachten. So liegt der Wert in Aichach-Friedberg bei 367, im Donau-Ries ebenfalls bei 367, in Dillingen bei 506 und in Günzburg bei 474. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu beträgt 433, in Landsberg 378 und in der Stadt Augsburg 353. (mom)